Kocaeli'de Fetö'den 15 Kişi Aranıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine 81 ilde başlatılan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli'de 81 kişinin tespit edildiği açıklandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine 81 ilde başlatılan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli'de tespit edilen 81 kişiden 2'sinin etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca 18 kişinin gözaltında olup adli işlemlerinin halen sürdüğü, firari olan 15 şüphelinin yakalanması çalışmalarına Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği ifade edildi. 46 kişinin ise daha önce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığını kaydedildi. - KOCAELİ