Kocaeli'de Fetö'den 10 Emniyet Personeli Hakim Karşısına Çıktı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 emniyet personeli hakim karşısına çıktı.



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Kocaeli'de de operasyonlar aralıksız sürüyor. Kocaeli'de 1 emniyet müdürü ve 9 polisin yargılandığı FETÖ davalarının ilk duruşması görüldü. Tutuklu sanıklar emekli Emniyet Müdürü Abdurrahman D. ve polis memurları Ömer A. Kadir K., Halit Y., Mehmet Hanifi U., Refik Y., Sabit B., Kadir Ç., Mehmet D., Sait Ö. sabah saatlerinde yoğun güvenlik önemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne getirildi. Tutuklu sanıklar teker teker hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde art arda görülen davalarda sanıklar örgütün haberleşme programı olduğu iddia edilen Bylock'u kullanmadıklarını iddia ettiler. Tutuklu sanıklardan Ömer A. savunmasında, "Suç istinaden bana yöneltilen cep telefonu numarasını ben kullanmadım. Kullandığım operatör tarafından kamu çalışanı tarifesi kapsamında bana 5 tane hat verildi. Numara üzerinde Bylock çıkan hat ablam N.K'ya aittir. Kendisi öğretmen olup, Denizli'de ikamet etmektedir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Gözaltına alındığım güne kadar örgütün haberleşme programı olduğu iddia edilen Bylock hakkında en ufak bir bilgim yoktu. Benim bu terör örgütü ile hiçbir bağım yoktur. Vatan hainliği suçlaması ile yargılanmam bir polis memuru olarak beni çok üzüyor" dedi.



Sanıkları ve sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıklar hakkında daha kapsamlı araştırmalar yapılmasına, İl Emniyet Müdürlüğüne Bylock sorgusu için yeniden yazı yazılmasına ve HTS kayıtlarının incelenmesine karar verdi. 10 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmaları 28 Mart 2017 tarihine erteledi. - KOCAELİ