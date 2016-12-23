Keşif Bile Yapmışlar! Eylem Hazırlığındaki 4 PKK'lı Yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilde eylem hazırlığında olan kişiler olduğu yönünde aldığı istihbarat sonucunda 4 ilde operasyon düzenledi.

ŞIRNAK, MARDİN, YALOVA VE İSTANBUL'DA OPERASYON

Eylem hazırlığında olduğu belirlenen L.A., M.D., F.A. ve C.A. isimli şahıslar; Şırnak, Mardin, Yalova ve İstanbul illerinde düzenlenen operasyonla yakalanarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

EYLEM AMAÇLI KEŞİF YAPMIŞLAR, FOTOĞRAF ÇEKMİŞLER

Edinilen bilgiye göre PKK/KCK terör örgütü tarafından verilen talimatlar doğrultusunda 2016 yılı Ağustos ayı içerisinde Kuzey Irak bölgesi bağlantılı 4 şahıs, Kocaeli'ne gelerek İl Emniyet Müdürlüğü'nün; eylem amaçlı, keşif ve fotoğraflama çalışmalarını yaparak PKK/KCK terör örgütüne verdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin örgütsel irtibat ve bağlantılarının tespitine yönelik çalışmaların tamamlanmasının arından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.