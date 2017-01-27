Kocaeli'de Evlere Giren 5 Hırsız Tutuklandı

İstanbul'dan gelerek Kocaeli'de bir hafta önce 2 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirdiği belirlenen 3'ü kadın 5 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, 20 Ocak günü Kocaeli'nin Derince ilçesinde 2 ayrı evde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Mobese kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi üzerinden yapılan çalışmada B.B., T.G., S.M., T.G ve S.G. isimli şahısların İstanbul'dan kendilerine ait araç ile günü birlik Kocaeli'ne gelip, kapı kilit dilini düşürmek suretiyle ikamete girerek hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Körfez ilçesinde oldukları belirlenen şahıslar Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.



Gözaltına alınan 3'ü kadın 5 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - KOCAELİ