Kocaeli'de Ev Yangını

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın bodrum katındaki kömürlükte çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. Yangında, Suriye uyruklu bir kişinin kaldığı daire kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde 3 katlı bir apartmanın bodrum katındaki kömürlükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Alevlerin üst kattaki dairelere sıçradığını gören vatandaşlar, pencerelere taş atarak ev sakinlerini uyardı. Çevredeki vatandaşlar binaya girerek, dumandan etkilenen kişileri dışarı çıkardı.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.



Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Hamza K. (13), Mustafa K. (15), Enes Mevlüt K. (11) ve Asiye E'ye (66) ambulansta oksijen vererek müdahale etti.



Yine dumandan etkilenen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi de Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Suriye uyruklu Hüseyin Juha'nın kaldığı dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.