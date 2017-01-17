Kocaeli'de Cinayet

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ayrılmak üzere olduğu eşiyle görüşmek için kayınvalidesinin evine giden kişi, çıkan tartışmada baldızını tabancayla öldürdü, kayınvalidesi ile baldızının kızını yaraladı.



Alınan bilgiye göre, uzman erbaş A.D, ayrılmak üzere olduğu eşi A.D'nin Ataevler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'ndeki annesi N.Y'nin evine gitti.



Eşiyle görüşmek isteyen A.D, evde çıkan tartışmada, yanındaki silahıyla kayınvalidesi N.Y. ile baldızı A.B. ve baldızının kızı F.N.B'ye ateş etti.



Baldızı A.B. olay yerinde hayatını kaybederken, yarlanan F.N.B. ile annesi N.Y. sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Polis, olayın ardından aracıyla şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Hayatını kaybeden A.B'nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından İzmit Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı.



Öte yandan, olayda hayatını kaybeden A.B'nin eşi H.B'nin uzman erbaş olarak görev yaptığı öğrenildi.