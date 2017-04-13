Kocaeli'de Çatı Yangını

Kartepe ilçesinde, bir tuğla fabrikasına ait lojmanın çatı katında çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Uzunbey Mahallesi Atılım Caddesi'nde faaliyet gösteren bir tuğla fabrikasında çalışan işçilerin kaldığı 2 katlı lojmanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Çatıda maddi hasar meydana geldi.



Yaklaşık 100 kişinin kaldığı lojman tamamen boşaltılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.