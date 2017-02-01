Kocaeli'de Bylock kullanan polisler adliyeye sevk edildi
KOCAELİ'de, Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan meslekten ihraç edilen 11 polis memuru adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kocaeli Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bylock kullandıkları tespit edilen meslekten ihraç edilen 11 polis memurunu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 11 polis memuru adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'de Bylock Kullanan Polisler Adliyeye Sevk Edildi
Kocaeli'de Bylock kullanan polisler adliyeye sevk edildiKOCAELİ'de, Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan meslekten ihraç edilen 11 polis memuru adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'de Bylock kullanan polisler adliyeye sevk edildi