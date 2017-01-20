Kocaeli'de Bıçakla Yaralama

Körfez ilçesinde bir ortaokul öğrencisi bıçakla yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Akşemseddin Caddesinde Seka Çocuk Dostları Orta Okulu 7. sınıf öğrencisi Furkan Açıkgöz ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Açıkgöz, bacağından bıçakla yaralandı.



Açıkgöz, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.