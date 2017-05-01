Kocaeli'de Amatör Maçta Taraftarlar Hakeme Saldırdı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir amatör maçta kırmızı kart gören takımın taraftarları sahaya inerek hakeme saldırdı. Olaylar nedeniyle maç 87. dakikada tatil edildi.



Olay dün İzmit Mehmet Ali Kağıtçı Stadında 2. Küme D. Grubu play off çıkma mücadelesi veren Köseköy Ateşspor ile Arslanbey Organize Sanayispor arasında oynanan maçta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 87. dakikada Köseköy Ateşspor'un 10 üstünlüğü ile devam eden maçta Arslanbey Organize Sanayisporlu Serhat Mut, rakip takımın oyuncusuna arkadan vurunca maçın hakemi Selim Akman tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı. Kazanan takımın play offa çıkacağı maçta kırmızı kartın çıkmasıyla tribündeki Arslanbeyli taraflar önce sahaya yanıcı madde attılar.



Daha sonra tribünden atlayan bazı taraftarlar orta alanda olayların sakinleşmesini bekleyen hakemlere saldırdılar. Amatör kamera ile görüntülenen saldırı anlarında, Arslanbeyli taraftarların saldırdığı hakemlerden Deniz Duman, aldığı darbe ile yerde kalıyor. Hakemlere saldıran taraftarlar daha sonra ise rakip Köseköy Ateşsporlu futbolcuları saha içerisinde kovalıyor. Olaylar sırasında orta hakem Selim Akman da başına gelen taş ile yaralandı.



Hakeme saldıran taraftarları ayırmakta güçlük çeken polis ekipleri daha sonra takviye gelen çevik kuvvet polisleri ile birlikte olayları güçlükle yatıştırıyor. Saldırıya uğrayan hakemler ve futbolcular, polis korumasında soyunma odalarına götürülürken bazı taraftarlar da polis ekiplerinin biber gazı müdahalesi ile uzaklaştırılıyor.



Olayların ardından maç 87. dakikasında tatil edilirken, başına taş gelen orta halem Selim akman ve tekme ile yerde kalan Deniz Duman, hastaneye giderek aldıkları darp raporu ile taraftarlardan şikayetçi oldular. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ