Kocaeli'de 7 Eski Tübitak Çalışanına Fetö Gözaltısı

Kocaeli'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonlarında 7 eski TÜBİTAK çalışanı gözaltına alındı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince terörle mücadeleye yönelik olarak eski TÜBİTAK çalışanlarının yakalanması için operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Gebze TÜBİTAK kampusunda çalıştıkları dönemde, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde şahıslarında bulunduğu İ.K., M.F.K., E.K., M.D., Ö.K., E.Ö. ve B.S.E. isimli 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. - KOCAELİ