Kocaeli'de 4 Araç Birbirine Girdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 aracın birbirine girdiği trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.



Kaza, İzmit Kuruçeşme mevkii D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuruçeşme D-100 karayolu üzerinde İzmit istikametinde ilerleyen 2'si hafif ticari 2'si otomobil 4 araç trafiğin sıkışması sonrasında birbirine girdi. Öndeki 34 LN 2591 plakalı hafif ticari aracın ani fren yapması sonucu arkasında ilerleyen diğer 3 araç, duramayarak peş peşe birbirine çarptı. Kaza sonrasında yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda güvenlik tedbirleri alarak sürücüleri uyardı. Kaza yapan sürücüler olay yerine gelen polis ekiplerinin de yardımıyla kaza tutanaklarını hazırladılar. Kazada ağır hasar alan 41 F 3847 plakalı hafif ticari araç çekici ile yoldan kaldırılırken diğer araçlar ise sürücüleri tarafından götürüldü. - KOCAELİ