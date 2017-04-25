Kocaeli'de 2 katlı ahşap ev alev alev yandı

Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 2 katlı ahşap ev alev alev yandı.

Yangın, Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi Çifteselviler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye Mustafa Dede isimli vatandaşa ait olan iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine alevler çatı katına sıçradı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yanar vaziyette olan eve müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucunda söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.