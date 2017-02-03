Kocaeli'de 15 Kişi Fetö'den Adliyede

Kocaeli'de devam eden FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan 15 kişi sabah saatlerinde adliyeye getirildi.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli'de de operasyonlar aralıksız devam ediyor. Operasyonlar kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 13 emniyet personeli, 1 avukat ve 1 memur emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin örgütün haberleşme programı olan Bylock'u kullandıkları iddia ediliyor. - KOCAELİ