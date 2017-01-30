Kocaeli'de 12 Fetö Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi (2)

23 KİŞİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Kocaeli'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edilmeye devam ediyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonu ile 1 emekli emniyet müdür yardımcısı, meslekten ihraç edilen 1 emniyet müdür yardımcısı, 12 komiser, komiser yardımcısı ve polis memuru, 1 muhtar, meslekten ihraç edilen 8 kamu çalışanı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 23 kişi adliyeye sevk edildi.



