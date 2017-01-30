Kocaeli'de 12 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 12 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri operasyon düzenledi. Meslekten ihraç edilen kamu çalışanı 12 kişi Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 12 kişi bugün adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'de 12 Fetö Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi
Kocaeli'de 12 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildiKOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 12 kişi adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'de 12 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi