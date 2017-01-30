Kocaeli'de 10 Eski Kamu Çalışanı Fetö'den Tutuklandı

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden 10'u tutuklandı.



Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 34 kişinin işlemleri devam ediyor. 35 kişiden işlemleri tamamlanan 12 kişinin 10'u tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan 10 kişinin eski kamu çalışanı olduğu öğrenildi. - KOCAELİ