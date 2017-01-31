Kocaeli Çuvallara Doldurdular

Sahilden hamsi topladılar (2)



ÇUVALLARA DOLDURDULAR



Kar suyunun denize ulaşmasıyla şoka giren balıkların Kandıra sahillerine vurduğunu öğrenen vatandaşlar sahillere akın etti. Kovalar, çuvallar ve poşetlerle Babalı sahiline gelenler kumsala ve su yüzüne vuran istavrit ve hamsileri topladı. Kayalıkların üzerlerine çıkanlar kepçe ile su yüzüne vuran balıkları toplarken, sahilde bulunan vatandaşlar ise topladıkları balıkları kovalara, çuvallara ve poşetlere doldurdu. Vatandaşlar hem kendileri, hem de komşuları için sahilden balık topladıklarını söyledi. Vatandaşlar sahile daha çok istavritin vurduğunu, az da olsa hamsi de bulunduğunu söyledi.



Babalı Köyü sakinlerinden Mustafa Bayrak, "30 yıl önce her yıl aynı şey yaşanıyordu. Ancak, 30 yıl sonra ilk defa böyle şey yaşanıyor. Kar fazla yağdığı zaman kulaklarına kar suyu girdiği vakit bu hayvanı sersemletiyor, hayvan açık dalgalarda bu vaziyette oluyor" dedi.



Cemil Gökçü ise, "4 kilo kadar topladık. İsraf olmasın, vatandaşlar yesin dağıtacağım eşe dosta, kendimiz yiyeceğiz. Bu buz Karadeniz'e karışıyor o karışım denizi şokluyor, bir anda buz şok yapıyor, şok etkisi istavriti öldürüyor. Her sene olmuyor ama bu sene çok soğuk yaptı ki bu hale geldi" diye konuştu.