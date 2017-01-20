Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt Açıklaması

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt düzenlediği basın toplantısında Kandıra Cezaevi'nde bin 13 FETÖ/PDY tutuklusu olduğu belirterek, duruşmaların güvenliği açısından Kandıra Cezaevi'ne duruşma salonu inşa etmeyi planladıklarını söyledi.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Kocaeli'de görevde olduğu süre içerisindeki çalışmalar hakkında değerlendirmeler yaparak devam eden FETÖ/PDY davaları hakkında açıklamalarda bulundu. FETÖ/PDY ile gerçekleşen mücadelenin seyri hakkında konuşan Başsavcı Kurt, "Cumhuriyet Başsavcılığımız'da 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde 30 Cumhuriyet savcısı, 55 hakim görev yapmakta iken, HSYK tarafından FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle I4 Cumhuriyet savcısı, 12 hakim meslekten ihraç edilmiş, 1 Cumhuriyet savcısı ve 1 Hakim görevden uzaklaştırılmıştır. Yaklaşık 4 aylık süreçte izin kullanmadan ve mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bugün itibarıyla adliyemizde değişik tarihli kararnamelerle yapılan atamalar sonucu 31 Cumhuriyet Savcısı, 62 hakim görev yapmaktadır. Son kararname ile atanan 1 cumhuriyet savcısı henüz görevine başlamamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızın soruşturma ve infaz ön büroları, Ceza ve Hukuk Mahkemeleri ön büroları faaliyete geçirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımıza 2016 yılında toplam 27 bin 300 adet soruşturma dosyası gelmiş, bunlardan 22 bin 431 adedi sonuçlandırılmıştır. 2017 yılındaki dosya sayımızın bin 744 olduğu görülmektedir" dedi.



"FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik tutuklamalar ve davalar konusuna da değinen Başsavcı Kurt, "FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik gözaltı sayısı toplamı 2 bin 40, tutuklu sayısı toplamı 559, yakalama kararı ile aranan şüpheli sayısı toplamı 144, açılan dava sayısı toplamı 268, açılan davalarda şüpheli sayısı toplamı 552'dir. FETÖ/PDY suçlarından bin 13 tutuklu bulunmaktadır. Davaları şüpheli şüpheli açıyoruz. Torba davaların nasıl sonuçlandığını biliyorsunuz. Kanıtlı iş yapmaya çalışıyoruz. Böyle bir bakış açısı doğru olandır. Buradaki duruşma salonları çok büyük değil, Kandıra yerleşkesinde bir büyük duruşma salonu yapmak istiyoruz. Ama net değil. Şu anda kafamızda proje olarak var. Hayata geçirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.



Adliyedeki yoğunluk karşısında alınan ve alınacak önlemleri de basın mensuplarıyla paylaşan Başsavcı Kurt, "Mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan adliyemize yaklaşık bin 300 metre uzaklıkta İzmit ilçesi, Kadıköy mahallesi 5085 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki 6 katlı binanın 1 katında pilot icra dairesi, icra daireleri ile icra mahkemeleri; zemin katında da arşiv olmak üzere toplam 5 bin metrekare yüzölçümlü kısım Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na 10 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisi yapılmıştır. Pilot İcra Dairesi 2 bin 100 metrekare, icra dairleri ve icra mahkemeleri bin 900 metrekare, arşiv (zemin veya bodrum) bin metrekare olmak üzere toplam 5 bin metrekaredir. Sürece destek ve katkılarından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve kendilerinin şahsında tüm emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyorum" şeklinde konuştu.



Cezaevinde kurulan sağlık ünitesinde tutukluların sağlık sorunlarının giderilmeye başlandığını da ifade eden Kurt, "Uygulamalar sonucu yaklaşık 2 bin hükümlü ve tutuklu hastaneye sevk edilmeksizin yerleşkede tedavi edilmiştir. Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan Ceza İnfaz Kurumları'nda barındırılan hükümlü ve tutuklu sayısının yaklaşık 5 bin 200 civarında olması nedeni ile daha iyi sağlık hizmeti verilebilmesi için yeni Sağlık Ünitesi inşaatı halen devam etmektedir. Faaliyete geçtiğinde yukarıda belirtilenlere ek olarak KBB, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve üroloji poliklinikleri de hizmete açılacaktır. Tüm bu süreçte bize her konuda destek veren Sayın Valimize, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza Kamu Hastaneleri Genel Sekreterimize ve emek veren doktorlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - KOCAELİ