Kocaeli - Çocuklar Karın Tadını Kayarak Çıkardı

Çocuklar karın tadını kayarak çıkardı



İZMİT'te sömestr tatilini fırsat bilen çocuklar karda kızaklarla ve poşetlerin üzerine oturup kayarak eğlenmenin keyfini çıkardı.



İzmit'te kar yağışı ile her yer beyaza bürünürken, kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Sömestr tatili nedeniyle çocuklar sokaklara akın etti. Çocuklar sokaklarda karla kaplı yollardan aşağı kayarak eğlendi. Çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek isteyenler ise Kent Ormanı'na gitti. Kent ormanındaki yol kayak pistine dönüştü. Çocuklar anne ve babalarıyla birlikte kızaklarla karla kaplı alanda kayarak eğlendi. Çocukların neşelerine anne ve babaları da ortak olurken, keyifli anlar yaşandı.