Kocaeli Çimento Yüklü Tır Viyadükten Uçtu, Sürücü Öldü

Çimento yüklü TIR viyadükten uçtu, sürücü öldü



İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çimento yüklü TIR yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki viyadükten aşağı uçtu. Kazada, TIR sürücüsü öldü.



Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Kulfallı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Hacı Akşen idaresindeki 03 F 0917 plakalı çimento yüklü TIR kontrolden çıkarak Daniş Koper Viyadüğü'nde bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan TIR yaklaşık 25 metre yükseklikten aşağıya uçtu. Kazayı gören sürücüler polisi ve 112 Acil'i arayarak kazayı haber verdi. Olay yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri geldi. 112 Acil ekibi TIR sürücüsü Hacı Akşen'in öldüğünü belirledi. Polis araçta başka kimse olma ihtimaline karşı çevrede arama yaptı. Araçta sürücüden başka kimsenin olmadığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.