Kocaeli)chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: '16 Nisan'da Diyorlar Ki 'Götürelim Tüm Yetkiyi Bir Adama...

(KOCAELİ)CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "16 Nisan'da diyorlar ki 'Götürelim tüm yetkiyi bir adama teslim edelim tüm kararları o alsın.' Buna izin verecek misiniz?"



KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kadınlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dünyanın en güzel şarkısını dinlemiş gibi oluyorum. Kadınların sesinden hayır dinlemek olağanüstü bir şey" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir düğün salonunda kadınlarla buluştu. Toplantıya Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Kocaeli Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Tahsin Tarhan, Haydar Akar, CHP Kocaeli teşkilatı, Körfez ve Kocaeli'nin diğer ilçesinden gelen kadınlar katıldı. Toplantıda kadınlara referandum tercihlerini sorduğunda hayır cevabı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dünyanın en güzel şarkısını dinlemiş gibi oluyorum. Kadınların sesinden hayır dinlemek olağanüstü bir şey" dedi.

"Dünyanın en güzel şarkısı 3 sözcük hayır, hayır, hayır"

Konuşmasının başında annelerin sezgilerine güvendiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Annelerin sezgileri kuvvetli olur. Sizlere inanıyorum ve güveniyorum bu ülkenin geleceği açısından kadınların ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bir anne için evladın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Siz nereye gittiği belli olmayan freni olmayan bir otobüse bindirir misiniz? Buna izin verecek misiniz. Siz hayır dedikçe ben dünyanın en güzel şarkısını dinlemiş gibi oluyorum. Kadınların sesinden hayır dinlemek olağanüstü bir şey. Biliyorum ki evinizin direğisiniz. Evlatlarınızın çok iyi yetişmesini istersiniz. ve istediği her şeyde de anne haklıdır. Ama bütün bunları biz demokrasi içinde göreceğiz. Benim, sizin, komşularınızın çocukları da huzur içinde yaşasın. Bunun yolu demokrasiden geçiyor. Bunun yolu Türkiye'yi tek adama teslim etmemekten geçiyor. 16 Nisan'da diyorlar ki 'Götürelim tüm yetkiyi bir adama teslim edelim tüm kararları o alsın.' Buna izin verecek misiniz? Yine dünyanın en güzel şarkısını dinledim. Sözleri 3 sözden oluşuyor. Hayır, hayır, hayır. Birlikte yaşamalı birlikte gülmeliyiz. Bunun tek yolu var birlikte yaşama iradesini ortaya koymak" dedi.

"Türkiye adlı çocuğumuz meclisine sahip çıkılsın istiyor"

Salonda asılan pankarttaki kızı Türkiye'yi temsil ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu kızımız diyor ki benim meclisime dokunmayın. Bana bayramı hediye etti. Meclisimin yetkilerini almayın sahip çıkın diyor. Hep birlikte bu yetkilerin devredilmesine hayır diyeceğiz. Çocuklarımıza sahip çıktığımız gibi onlara bayramı hediye eden meclise de sahip çıkacağız. Sandıklara gideceğiz oylarımıza sahip çıkacağız. Bir oyla dünyayı değiştireceğiz. Hep birlikte onurlu bir mücadeleyi yapacağız. Hep birlikte tek adam düzenine hayır diyeceğiz" diye konuştu.