Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor 2017'ye Altın Madalya ile Başladı

2016 Yılında birçok başarıya imza atan Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Kulübü, 2017 yılında ilk altın madalyasını Faruk Akkoyun'la kazandı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kağıtspor Kulübü Başkanı Dr. Ali Yeşildal, Ordu'da yapılan Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan Faruk Akkoyun'u makamında ağırladı. Ziyarete Veteriner Şube Müdürü ve Güreş branş Sorumlusu Muhammed Feyzi Karabıyık, Kulüp Genel Koordinatörü Kemal Ceylan, Branş Koordinatörü Alparslan Arslan, Kağıtspor Kulübü antrenörü Tekin Soyer, Hamit Altun katıldı.



Amatör Spor branşlarında Kocaeli ve Türkiye'nin marka kulübü olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, bu markasını kazandığı Türkiye Şampiyonluklarıyla sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Ordu'da yapılan Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Faruk Akkoyun'un kazandığı altın madalya ile yeni bir başarıya daha imza atan mavi beyazlılar, 2017 yılına da hızlı girdi.



Ordu'da kazanılan başarıdan dolayı Faruk Akkoyun'u tebrik eden Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Yeşildal, "Ata sporumuz Güreş, bizim için çok önemli. Kulüp olarak önem verdiğimiz branşlarımızın başında Güreş geliyor. Bu branşımızda başarılarımızın daha da artarak çoğalmasını diliyorum. Hedeflerinizi her zaman ileriye yönelik belirlemelisiniz. Bu başarınızı tekrardan kutluyor, hedefinizi Olimpiyat olarak belirlemenizi diliyorum" dedi. - KOCAELİ