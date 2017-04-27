Kocaeli Büyükşehir'den Mardin'e Peyzaj Desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mardin-Kızıltepe arasında uzanan yaklaşık 16 bin 500 metrelik yol bölümünde peyzaj düzenleme çalışması yapacak.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mardin-Kızıltepe arasında uzanan ve protokol yolu olarak da bilinen yol bölümünde orta refüj düzenlemesi gerçekleştirilecek. Yaklaşık 16 bin 500 metre uzunluğundaki yol, çalışmayla daha düzenli ve konforlu hale gelecek. Yaklaşık 96 bin metrekarelik protokol yolu alanında yapılacak çalışma kapsamında ağaçlandırma ve yeşillendirme uygulamaları gerçekleştirilecek. Alana bin 658 adet çınar ağacı, 582 palmiye dikilecek. 552 adet çiçekle renklendirilecek çalışmada alan 95 bin metrekare rulo çimle kaplanacak. Proje kapsamında iki adet su deposu ve sulama tesisatı yapılacak.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışmayı yapacak firmayı belirlemek üzere ihale düzenledi. 8 firmanın teklif verdiği ihalede en düşük teklif 3 milyon 944 bin TL olarak verilirken en yüksek teklif ise 5 milyon 877 bin TL oldu. İhale komisyonu teklifleri değerlendirdikten sonra işi yapacak yüklenici firmayı belirleyecek. - KOCAELİ