Kocaeli Birlikspor, Körfez Trabzonlular Derneğine Konuk Oldu

Körfez Trabzonlular Derneği, Kocaeli Birlikspor'un sporculuk kariyerinde Trabzonspor'da da oynayarak Karadenizliler'in sevgisini kazanan Teknik Direktörü Fatih Akyel, Trabzonlu futbolcusu Burak Keskin, teknik heyet ve yöneticileri ağırladı.



Kocaeli Birlikspor Kulübü Sportif Direktörü Çağrı Arslan, Teknik Direktör Fatih Akyel, yardımcı antrenör Recep Yazıcı, kaleci antrenörü Yusuf Köknar, başarılı oyuncusu Burak Keskin ve malzemeci Hüseyin İncehasan Cuma akşamı Tütünçiftlik'te bulunan Körfez Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği'ne misafir oldu. Ziyarette dernek başkanı Nurettin Okutan, yönetim kurulu üyeleri ve üyeler hazır bulundu.



Oldukça keyifli sohbetin edildiği ziyarette teknik patron Fatih Akyel'in sporculuğunda herkesin hafızalarına kazınan maçlar, kulüplerin durumu, Kocaeli Birlikspor'un başarısının sırları, geçmişten kalan kırgınlıklar masaya yatırıldı. Eğlenceli anların yaşandığı ziyarette dernek başkanı Nurettin Okutan daha önceki yıllara dayalı kırgınlıklarının olduğunu ancak artık bunu geride bırakmaya hazır olduklarını belirtti, ilk adım olarak da bugünkü Keçiörengücü maçına tüm yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gelerek tribünde yerlerini alacaklarını söyledi.



Teknik direktör Akyel ve aslen Trabzonlu olan futbolcu Burak Keskin tüm takım arkadaşlarının imzasının yer aldığı kendi formasını dernek başkanı Okutan'a hediye etti. Ayrıca sportif direktör Arslan 61 adet kombine kart takdim ederek maçlarda yerlerinin hazır olduğunu söyledi, kulübün uygulamalarını takip etmelerini istedi. Kulübün mobil uygulamasını kullandıklarını kaydeden dernek başkanı Okutan, "Elimizden gelen destekle arkanızdayız. Kulübe küsülmez. Maça da geleceğiz. Ziyaretinizden de büyük memnuniyet duyduk. Yanınızdayız" dedi.



Ziyaretin ardından sporculuğunda Trabzonspor'da da forma giyen teknik direktör Fatih Akyel dernek lokaline geçerek ağırlıklı gençlerden oluşan masalarla selamlaştı. Beklemedikleri anda Fatih Akyel'i karşılarında gören gençler "Televizyondan izliyorduk şimdi karşımızda" diyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Bir süre gençlerle sohbet eden Akyel, bol şans dileyerek yanlarından ayrıldı. - KOCAELİ