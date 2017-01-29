Kocaeli Birlikspor-Keçieröngücü: 2-2

STAT: Alparslan Türkeş
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Turgut Evran (xx), Onur Yoldaş (xx)
KOCAELİ BİRLİKSPOR: Fatih (xxx)- Emre (xxx), Burak (xxx), Uğur Daşdemir (xxx), Kurşat Ergun (xxx), Turgay (xxx), Umut (xxx) (Dk.89 Erdi), Gökhan (xxx), Alp (xx)(Dk.84 Uğur Işıkal), Mehmet Gürkan (xxx) (Dk.84 Ali Kemal), Onur (xxx)
KEÇİERÖNGÜCÜ: Egemen (xx)- Bora (xx), Tarık (xx), Kerem (xx), Hüseyin (xx), Mehmet (xx) (Dk.83 Ahmet), Umut (xx) (Dk.76 Berat x), Hüseyin (xx), Uğur (xxx), Timur (xx) (Dk.89 Muhammet), Yıldıray (xxx)
GOLLER: Dk.60 (penaltı) Umut, Dk.82 Onur (Kocaeli Birlikspor), Dk.22 Yıldıray, Dk.90 Ahmet (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Mehmet Gürkan, Umut, Alp (Kocaeli Birlikspor), Mehmet, Berat, Uğur (Keçiörengücü)
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kocaeli Birlikspor evinde karşılaştığı Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı.
22'nci dakikada Keçiörengücü'nün atağında Yıldıray topu ağlara gönderdi: 0-1.
60'ıncı dakikada Umut penaltı atışını gole çevirdi: 1-1.
82'nci dakikada ceza sahasında topla buluşan Onur'un şutu ağlara gitti: 2-1.
90'ıncı dakikada Ahmet güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2.
Karşılaşma 2-2 sona erdi.
- Körfezkocaeli