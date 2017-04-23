Kocaeli Birlikspor-İstanbulspor: 1-1
STAT: Alparslan TürkeşHAKEMLER: Tolga Özkalfa (xxx), Serkan Gençerler (xxx), Baran Eraslan (xxx)KOCAELİ BİRLİKSPOR: Ahmet (xx)- Erdi (xx), Fatih (xx), Gökhan (xx), Burak (xx), Kurşat (xx), Turgay (xx), Ali Kemal (xx), Umut (xx) (Dk.90 Mutlu), Uğur (xx) (Dk.80 Mehmet Gürkan), Onur (xx) (Dk.
STAT: Alparslan Türkeş
HAKEMLER: Tolga Özkalfa (xxx), Serkan Gençerler (xxx), Baran Eraslan (xxx)
KOCAELİ BİRLİKSPOR: Ahmet (xx)- Erdi (xx), Fatih (xx), Gökhan (xx), Burak (xx), Kurşat (xx), Turgay (xx), Ali Kemal (xx), Umut (xx) (Dk.90 Mutlu), Uğur (xx) (Dk.80 Mehmet Gürkan), Onur (xx) (Dk.88 Aydın)
İSTANBULSPOR: Umut (xx)- Oğuzhan (xx), Yalçın (xx), Orhan (xx), Mehmet Zeki (xx), Onur Kolay (xx) (Dk.84 Kubilay), Onur Ergün (xx), Muhammed (xx) (Dk.78 Emrah x), Yunus Emre (xx) (Dk.88 Halil İbrahim), Zafer (xx), İbrahim (xx)
GOLLER: Dk.62 Turgay (Kocaeli Birlikspor), Dk.39 Muhammed (İstanbulspor)
SARI KART: Turgay, Onur, Gökhan (Kocaeli Birlikspor)
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kocaeli Birlikspor lider İstanbulspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.
3'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Yunus Emre topa sert vururken kaleci Ahmet uçarak topun kaleye gidişine engel oldu.
39'uncu dakikada Kocaelispor kalecisi Ahmet topa kısa vurunca topu alan İbrahim'in pasında Muhammed'in yaklaşık 20 metreden çektiği şut ağları havalandırdı: 0-1.
62'nci dakikada İstanbulspor'da Onur Ergün kalecesine geri pas vermek isterken araya Turgay topu kaleci Umut'un sağından ağlara gönderdi: 1-1.
83'üncü dakikada iki kişiyi çalımlayan Mehmet Gürkan'ın şutu az farkla auta gitti.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
- Körfezkocaeli