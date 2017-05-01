Kocaeli Birlikspor'da motivasyon yüksek

Spor Toto 2.Lig'in 34 haftalık zorlu maratonunu Play-Off hattında tamamlayan Kocaeli Birlikspor'un yarın (Perşembe) saat 16.00'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı Çeyrek Final 1.ayak maçının hazırlıkları sürüyor. Düğünü nedeniyle izinli olan Gökhan Meral dışında eksiği bulunmayan takımda yaklaşık bir buçuk saat süren teknik ve taktik antrenman yapıldı.

BİRLİKSPOR YENMİŞTİ

Motivasyonun yüksek olduğu gözlenen Kırmızı-Beyazlılar'ın performansı ve hırsı perşembe günü sahada yaşanacak mücadeleyle ilgili ipucu verdi. Bu sezon Birlikspor ve BB Erzurumspor arasındaki mücadeleden gülerek ayrılan taraf Kırmızı-Beyazlılar oldu. Birlikspor ligin ilk yarısında evinde 1-1 berabere kaldığı Erzurum ekibini deplasmanda Onur Garip'in 74.dakikada attığı tek golle mağlup etmişti.

