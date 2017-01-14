Kocaeli Birlikspor Başkanı Yılmaz, Yeni Sezonu Değerlendirdi

Kocaeli Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz, kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısıyla yeni sezon hedeflerini anlattı.



Devre arası kampı, transfer ve Zonguldak Kömürspor maçıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocaeli Birlikspor Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz, "Kampta 5-6 gün takım arkadaşlarımızla beraberdim. Maçları da izledim. İyi bir devre arası kampı geçirdiğimizi düşünüyorum. Takımımız kaldığı yerden yoluna devam edecek. Hedefi haftalık belirliyoruz. Önümüzde Zonguldak Kömürspor maçı var. Hedefimiz bu maçı en iyi şekilde atlatıp hanemize bir 3 puan daha yazdırmak" dedi.



Zonguldak Kömürsporla oynayacakları maça çok iyi hazırlandıklarını belirten Yılmaz, "Futbol tamamen o gün iyi konsantre olan ve iyi hazırlananın üstün geldiği psikolojik bir savaş. İlk hafta onlara yenildik. Takımla çok fazla ilgilenemediğim bir dönemdi. Sezon başı ilk maçlar genelde çok zor olur. O psikolojik savaştan Zonguldak Kömürspor galip çıkmıştı. Hak etmediğimiz mağlubiyet almıştık. Şimdi içerde oynuyoruz. İç saha performansı en iyi olan takımlardan biriyiz. Takım arkadaşlarımız iyi hazırlandı. İyi mücadele eden takımımız var. Bundan memnunum. Hayalimi bu anlamda gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Bu hafta da galibiyet tacını takmak istiyoruz" diye konuştu.



Devre arası transfer çalışmalarına da yanıt veren Yılmaz, "Bunun avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Devre arası transferlerinin kulüplere büyük katkı sağlaması nadirdir. Transfer yapamamayı büyük dezavantaj olarak görmüyorum. Baktığınızda birçok kulüp 6-7 tane transfer yapıyor. 6-7 oyuncusunu gönderiyor. Sil baştan yeni oyuncuyu konsantre et, takıma monte et. Bu da bir risk. Bizim için transfer yapmamak hedeften kopmak ya da güçten düşmek demek değildir. Mevcut oyuncularımız arasında kazanmamız gereken oyuncularımız vardı. Bu daha önemliydi. Yeni transferlerimizi onların içinden siz de göreceksiniz. Ben kampta onları gördüm" şeklinde konuştu. - KOCAELİ