Kocaeli'nin Körfez İlçesi Tütünçiftlik sahilinde hukuki nedenlerle 8 yıldır demirli olan 2 gemi battı. Gemiler vinçlerle denizden çıkarılırken, bakıma alınması için tersaneye gönderileceği bildirildi. Bir geminin batma anı görüntülendi.
Tütünçiftlik sahili açıklarında yıllardır demirli bulunan 5 gemiden 2'si lodos nedeniyle battı. Gemilerin sahibi olan firma kıyıya yakın yerde batan 2 geminin denizden çıkarılması için çalışma yaptı. Dalgıçların gemilerin yerini belirlemesinin ardından dev vinçlerle 30 metre uzunluğunda olan 2 gemi kıyıya çıkarıldı. 5 gemi yaklaşık 8 yıldır hukuki nedenlerle Tütünçiftlik sahilinde demirli bulunurken, firma yetkilileri borçların yüzde 70'lik bölümünün ödendiğini, gemilerin tersaneye gönderilerek bakıma alınacağını söyledi. Bir geminin batma anı görüntülendi.
Kocaeli Batan Gemiler Denizden Çıkarıldı
Kocaeli'nin Körfez İlçesi Tütünçiftlik sahilinde hukuki nedenlerle 8 yıldır demirli olan 2 gemi battı.
Kocaeli'nin Körfez İlçesi Tütünçiftlik sahilinde hukuki nedenlerle 8 yıldır demirli olan 2 gemi battı. Gemiler vinçlerle denizden çıkarılırken, bakıma alınması için tersaneye gönderileceği bildirildi. Bir geminin batma anı görüntülendi.