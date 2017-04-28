Kocaeli Başsavcı, Adliye Sarayı'nda Eserlerini Sergiledi

Başsavcı, Adliye Sarayı'nda eserlerini sergiledi



KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu yağlı boya eserlerini Adalet Sarayı'nda sergiledi.



Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu'nun yağlı boya eserleri ile koleksiyonunda yer alan hat eserleri Gebze Adalet Sarayı'nda sergilendi. Serginin açılışına Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Baro Başkanı Sertif Gökçe ve çok sayıda davetli katıldı. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu protokol üyeleri ile birlikte sergiyi gezerek, eserler hakkında Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu'dan bilgi aldı.



Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu, "Bugün güzel bir sanat paylaşımı içerisindeyiz ve bu benim 7'nci sergim. Bu serginin ekonomik bir yanı yok ve buradaki eserler benim 35 yıldır yaptığım ve kendi imkanlarımla biriktirdiğim eserlerdir. Bu eserleri meslektaşlarımla ve dostlarımla paylaşmak istedim" dedi.