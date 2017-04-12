Kocaeli Baro'da Avukatların Cüzdanlarını Çalan Şüpheliler Yakalandı

Kocaeli Adalet Sarayı'nda icra dairelerinde ve baro odasında avukatlar ile avukat katiplerinin cüzdan, cep telefonu ve paralarını çalan 2 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı.



Kocaeli Adalet Sarayı'nda yaklaşık iki hafta önce 4. ve 7. icra dairelerinde ve baro odasından avukatlar ve avukat katiplerinin cüzdan, cep telefonu ve bir avukata ait 2 adet çeyrek altını çalıp kayıplara karışan şüpheliler Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında MOBESE kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu şüpheliler E.A. ve T.A. Çanakkale Adliyesinde hırsızlık yapmayı planladıklarının belirlenmesi üzerine yapılan operasyon sonucu, E.A. isimli şüpheli, üzerinde taşıdığı K.C. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile birlikte Çanakkale Adliyesi girişinde, T.A. isimli şüpheli ise suçta kullanmayı planladığı araç ile birlikte Çanakkale Adliyesi civarında yakalandı. İfadelerinin alınmasının ardından şüpheliler Kocaeli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.