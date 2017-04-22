Kocaeli Bakan Işık: Türkiye'yi Tarihteki Şanlı Yerine Tekrar Çıkaracağız

Bakan Işık: Türkiye'yi tarihteki şanlı yerine tekrar çıkaracağız



MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, 16 Nisan'da milletin iradesinin tecelli ettiğini belirterek, "2019 itibariyle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçeceğiz. İstikbalimizi teminat altına alarak Türkiye'yi Allah'ın izniyle tarihteki şanlı yerine tekrar çıkaracağız, hiç tereddüdünüz olmasın" dedi.



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Kocaeli'nin Başiskele İlçesi'nde, semt konağı, park ve cadde düzenlemeleri nedeniyle yapılan törene katıldı. Açılışı yapılan Şehit Engin Özkaradeniz Semt Konağı'nda düzenlenen törende konuşan Bakan Işık, Türkiye'nin son 14 yılda çok büyük mesafe kat ettiğini belirterek, "Allah'a hamdolsun her alanda Türkiye kabuğunu kırdı, dünya ile yarışan bir ülke olmaya başladı. Bugün gururla TCG Bayraktar amfibik çıkartma gemimizi yani içinde en ağır tankların harekata katıldığı denizden karaya tahliyesinin yapılacağı gemimizi törenle Deniz Kuvvetlerimize teslim ettik. Allah'a hamdolsun daha düne kadar IMF'nin 3 kuruşuna muhtaç olan Türkiye bugün kendi projelerini ardı ardına hayata geçiriyor. Sizler bu noktada Türkiye'nin önünü açtınız. Türkiye'nin desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bu da bizim çalışma azmimizi arttırdı. Bundan sonra da artırmaya devam edecek" dedi.



Referanduma değinen Bakın Işık, "16 Nisan'da bir referandum yaptık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sizlerin oyuna sunduk. Sizlerin verdiği destekle hamdolsun bu değişiklik de kabul edildi. Bazıları milletin iradesini mahkemeye götürmek alışkanlığıyla yine aynı yollara sapıyor olabilir ama milletin iradesi tecelli etti. Sizler bu değişikliği ülkenin hayrına olacağına karar verdiniz. Şimdi inanıyorum ki önümüzdeki süreçte gerekli çalışmaları yapacağız ve 2019 itibariyle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçeceğiz. İstikbalimizi teminat altına alarak Türkiye'yi Allah'ın izniyle tarihteki şanlı yerine tekrar çıkaracağız, hiç tereddüdünüz olmasın" diye konuştu.