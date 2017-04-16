Kocaeli Bakan Işık Türkiye Artık Istikrarını Sandıkta Sağlayacak

Bakan Işık: Türkiye artık istikrarını sandıkta sağlayacak



MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık bundan sonra siyasetçinin daha çok çalışacağını, yüzde 50'ye ulaşmak için gayret göstereceğini belirterek, "Bu yeni sistemle Türkiye artık istikrarını sandıkta sağlayacak, çift başlılık ortadan kalkacak" dedi.



Halk oylaması sonuçlarının açıklanmasının ardından partililer Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nın önünde toplanarak kutlama yaptı. Havai fişekler atılarak sonuç kutlandı. Bakan Işık yaptığı konuşmada teşekkür ederek, "Oyunu kullanan her bir insanımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Milletimize şükran borcumuz var. Milletimize gerçekten teşekkür borcumuz var. Türk demokrasisinin üzerinde spekülasyon yapanlar bugün yine kaybetti. Türk demokrasisini ayıplı göstermeye çalışanlar bugün yine kaybeden tarafta yer aldı. Türk demokrasisini sorgulamak için bahane arayanlar yine hayal kırıklığına uğradı. Ama Türkiye'ye güvenen, Türk halkının iradesine güvenen beşeri manada halkın iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımayanlar bugün yine kazandı. Bugün Türkiye için gerçekten önemli bir gün. Bugün Türk halkı özgür iradesiyle sandığa gitti ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kabul ederek artık hükümet sistemini değiştirdi. Hayırlı olsun uğurlu olsun" dedi.



Bakan Işık başarıyla gurur duyulması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Nasıl bir başarının elde edildiğini aslında çok fark etmedik henüz. Yüzde 52'lik oy oranını bazıları 'Yav acaba mı?' diye yorumlamasın. Bu demokraside son derece önemlidir. Bakınız çok değil 2-3 sene önce Türkiye'de başkanlık sistemine geçilsin mi, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kabul edilsin mi? diye yapılan bütün anketlerde evet oranının ortalaması yüzde 30-35 arasındaydı. Bu akşam sandıklar açıldığında gördük ki bu oran yüzde 51 küsure çıktı. Yani yuvarlak olarak yüzde 52. Bir kere bu çok büyük bir başarıdır. Bu başarıyla gurur duymalısınız. Elbette bu başarının en büyük mimarı cumhurbaşkanımızdır. Bu başarımızın mimarlarından cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı başbakanımız sayın Binali Yıldırım'dır. Yine bu başarının önemli mimarlarından birisi MHP'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'dir. Bunun yanında BBP Genel Başkanı ve evet oyu için destek veren herkes bu başarının mimarıdır. Bu başarının mimarı gerçekten Türk milledir. Hayır verenin de, evet verenin de katkı sunduğu çok önemli bir başarıdır. Niye? Artık Türkiye hükümet sistemini değiştiriyor. Bundan sonra siyasetçi daha çok çalışacak. Yüzde 50'ye ulaşmak için daha büyük gayret gösterecek. Bundan sonra siyasetin dili yumuşayacak, bundan sonra siyasetçi daha kucaklayıcı olacak, daha kapsayıcı olacak, ötekileştiren, ayrıştıran siyasetçi dönemi yerini daha birleştiren daha kucaklayan bir siyaset söylemine bırakacak. Artık bu yeni sistemle Türkiye artık istikrarını sandıkta sağlayacak, çift başlılık ortadan kalkacak ve Allah'ın izniyle Türkiye emin adımlarla yoluna devam edecek. Yolumuz açık olsun, bahtımız açık olsun"



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili değişiklik kabul edilmesinin önemli bir değişiklik olduğunu ifade eden Bakan Işık, "Bu değişikliğin kabul edilmesi aslında ortaya çıkan sonuç siyasetin alternatifinin yine siyaset olduğunu ortaya çıkardı. Vesayet heveslilerinin bir kez daha hevesi kursağında kaldı. Onun için yarın sabahtan itibaren ister evet vermiş olsun, ister hayır vermiş olsun birbirimizle kucaklaşıp bu ülke için, bu millet için gençlerimizin çocuklarımızın geleceği için birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Bakan Işık, Kocaeli'nin yüzde 56.7 gibi bir oyla cumhurbaşkanına ve anayasa değişikliğini güçlü bir destek verdiğini ifade ederek, sandığa giden herkese teşekkür etti. Bakan Işık, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan" diye tempo tutan gençleri ise "Gençler başkan değil cumhurbaşkanı, sistemimizin adı cumhurbaşkanlığı sistemi" diye uyardı.