Kocaeli Bakan Işık: Sonuç Ne Çıkarsa Başımızın Üstündedir

Bakan Işık: Sonuç ne çıkarsa başımızın üstündedir (2)



ESNAFLARI ZİYARET ETTİ



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İzmit'te esnafları ziyaret etti. İşyerlerini ziyaret ederek esnaflarla selamlaşıp sohbet eden Bakan Işık, daha sonra bir çay ocağına oturup vatandaşlarla birlikte çay içti. Burada bir vatandaş tespihini Bakan Işık'a hediye etti. Bakan Işık ise üzerinde taşıdığı kalemi vatandaşa hediye etti. Bakan Işık burada referandum un önemini anlatarak vatandaşların yarın mutlaka sandık başına gitmelerini, oylarını kullanmalarını istedi.