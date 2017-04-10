Kocaeli Bakan Işık: Halk, Kılıçdaroğlu'na Güvenmiyor

Bakan Işık: Halk, Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor (2)



ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMIYOR



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İzmet'te Polisevi'nde şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Bakan Işık devletin şehit ailelerini yalnız bırakmadığını belirterek, "Bu topraklar bize kolay vatan olmadı. Herhalde kutsal toprakların dışında en değerli toprakların üzerinde yaşıyoruz. Çünkü uğruna en çok şehit verilen topraklar bu topraklar. Bize verilen en önemli iki görev şehitlerimizin ailelerine karşı sorumluluklarımızı en üst düzeyde sonuna kadar yerine getirmek. İkincisi de şehitlerimize layık olmak. Devletimiz şehit ailelerimizi yalnız bırakmıyor. Bu ülkenin huzuruna kast eden, kardeşliğine kast eden, bu ülkenin güvenliğine göz dikenlerin herbirinin gözlerini oymak, onları eylem yapamayacak hale getirmek ve bunlara gereken dersi vermek hepimizin bir vatan borcudur. Çok şehit verdik ve vermeye devam ediyoruz. Malazgirt'ten beri binlerce, onbinlerce ve yüzbinlerce şehidimiz var ve maalesef şehit vermeye devam ediyoruz. Çünkü hala vatanımızın üzerinde gözü olan bir takım hain odakların olduğunu biliyoruz. Bunlara karşı amansız mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.



Şehitlerin kanının yerde kalmadığını söyleyen Bakan Işık, "Şu anda bu hainlerle çok yoğun bir mücadele veriyoruz. Sadece 23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 91 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bunlardan 7 bin 71 tanesi ölü olarak, bin 20 tanesi yaralı olarak, 963'ü yakalama ile bin 37'si teslim alınarak etkisiz hale getirildi. Çok büyük bir mücadele veriyoruz. Şu anda 35 yıldır terörle mücadele tarihinde polisimizin, askerimizin, jandarmamızın, gönüllü köy korucularımızın ve halkımızın en yüksek koordinasyonu sağladığı ve birbiri ile tam bir uyum, birlik ve beraberlik içerisinde operasyon yaptığı ve terör örgütüne darbe üzerine darbe indirdiği dönemi yaşıyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor. Bunu kararlılıkla sonuna kadar sürdüreceğiz. Bir daha bu ülkeye kimsenin yan bakamayacağı bir noktaya Allah'ın izni ile Türkiye'yi hızla taşıyoruz. Şu anda hamd olsun bölücü terör örgütü çok ağır darbeler aldı. Şu anda eylem yapamaz noktaya doğruda hızla ilerliyoruz. Ama şunu da biliyoruz ki bu terör örgütünü bertaraf ettikten sonra da Türkiye'yi maalesef uğraştıracak başka taşeronlar, başka bir takım bu noktada örgütler çıkarmaya çalışacaklar. Bunlara fırsat vermemek için de milli beraberliğimizi sonuna kadar en üst düzeyde tutmak durumundayız. Allaha hamd olsun şu anda devletimiz terörle mücadelede gerek içerden kaynaklanan, gerek dışarıdan kaynaklanan terörle mücadelede bütün kaynaklarını seferber ediyor. Artık hamd olsun terör örgütleri karakol basıp, polis noktalarını basıp, polislerimizi şehit edemiyorlar. Çok önemli tedbirler aldık" diye konuştu.



DAĞLAR TERÖRİSTLER İÇİN GÜVENLİ SIĞINAK OLMAKTAN ÇIKTI



Dağların teröristler için güvenli sığınak olmaktan çıktığını ifade eden Işık, şöyle konuştu:



"Artık kendi milli silahlarımızı terörle mücadele için seferber ettik. Artık insansız hava araçlarımız 3 bin, 3 bin 500 rakımlı dağlarda terörist avlıyor. Dağlar teröristler için artık güvenli sığınaklar olmaktan çıktı. Artık Allah'a hamd olsun mağarasından başını çıkaranın tepesine bombanın yağdığı bir dönemi yaşıyoruz. Eğer Türkiye kendi silahlı İHA'larını geliştiremeseydi bize bugünkü terörle mücadelede maalesef bazı ülkeler bunları vermezdi. Artık kendi mühimmatımızı kendimiz geliştirmemiş olsaydık terörle mücadelede bu kadar etkili bir dönemi yaşayamazdık. Artık Türkiye kendi yağı ile kavrulan özelikle savunmada ve güvenlikte kendi imkanları ile bu mücadeleyi yürütebilir noktaya gelen bir ülke oldu. Hürkuşu eğitim amaçlı geliştirdik. Terörle mücadelede ihtiyacımız olduğu için hemen talimat verdim ve Hürkuşu dahi silahlandırdık. Konya Karapınar'da bizzat kendim gittim Hürkuş'un atış testini bizzat yerinde gördüm ve 5 kilometre mesafeden öyle bir atış yaptı ki 9 metrekarelik bir hedefi neredeyse göbeğinden vurdu. Bunları askerimizin polisimizin eline veriyoruz. Artık seni gönderiyoruz ama ne yapalım elimizde silahımız yok, tüfeğimiz yok, mühimmatımız yok dönemi bitti. Burada kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bu ülkenin birliğine dirliğine göz diken hangi hain varsa onları ya bu emelinden vazgeçireceğiz, ya da gereğini yapacağız. Türkiye istikrarını koruduğu sürece, Türkiye kendi gücünü kendi içinde enerjisini boşuna harcamadığı sürece Türkiye'nin önü açıktır. Bunu bilen bir takım mihraklar Türkiye'yi kendi içinden bölmenin, parçalamanın her zaman gayreti içinde oldular. En sonunda 15 Temmuz gecesi bir hain darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık ama kahraman polisimiz, kahraman askerimiz ve kahraman Türk milleti sokağa çıkarak o hainlerin emellerini kursağında bırakmayı başardı. Millet olarak uyanık olmak zorundayız. Millet olarak birbirimize kenetlenmek, birbirimize sarılmak ve bir binanın tuğlaları gibi iç içe olmak zorundayız"