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Kocaeli - Bakan Işık Gölcük Tershanesi'ni Ziyaret Etti

Kocaeli - Bakan Işık Gölcük Tershanesi'ni Ziyaret Etti

Kocaeli - Bakan Işık Gölcük Tershanesi'ni ziyaret etti(Tür: Yurt)

Kocaeli - Bakan Işık Gölcük Tershanesi'ni Ziyaret Etti

Kocaeli - Bakan Işık Gölcük Tershanesi'ni ziyaret etti

(Tür: Yurt)

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Kocaeli, Gölcük
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