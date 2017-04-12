Kocaeli Bakan Arslan : Anayasa Değişikliğiyle Vesayet Odaklarından Kurtulacağız, Bürokratik...

Bakan Arslan : Anayasa değişikliğiyle vesayet odaklarından kurtulacağız, bürokratik oligarşiden kurtulacağız



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Kararım Evet Platformu tarafından Çayırova Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuştu. Bakan Arslan, "Anayasa değişikliğiyle vesayet odaklarından kurtulacağız, bürokratik oligarşiden kurtulacağız, ayağımızdaki prangalardan kurtulacağız ve Allah'ın izni sizlerin destek ve duasıyla çok daha hızlı büyüyeceğiz, çok daha güçlü büyüyeceğiz" diye konuştu.



Kararım Evet Platformu düzenlenen şiir-makale yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. 81 ilin katıldığı, 'Evet diyorum çünkü' konulu yarışmada ödüller Çanakkale, Ağrı ve Diyarbakır'a giderken, Çayırova Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende kazananlar ödüllerini Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın elinden aldı. Ayrıca ödüller dışında dereceye girenlere birer laptop hediye eden Bakan Arslan, "Derdim milleti ikna etmek ama Allaha şükür burada ikna etmeye gerek duyulacak bir durum yok. Herkesi bilinçli, kararlı görüyorum. Geldiğimiz nokta bize yetmez. 3 kat büyümüşüz ama 10 kat daha büyümeliyiz ki çocuklarımız, torunlarımız güçlü Türkiye'yi sonraki nesillere emanet edebilsinler. Güçlü olalım ki bize çelme takmaya çalışanlara, engellemeye çalışanlara inat güçlü geleceğimize doğru emin adımlarla yürüyelim. 15 Temmuz'da mezhebine, dinine, ırkına bakmadan nasıl birlik olduk, bundan sonra da aynı şekilde millet olma şuuruyla yürüyelim" dedi.



'Evet' kampanyasının başlangıcından itibaren sayıldığında zamanın 'bitti' sayılabileceğini söyleyen Bakan Arslan, "Herkes 1 kişiye,eriştiğiniz herkes 1 kişiye, 1 kişiye erişirse zincirleme etkisiyle biz nice binlere nice milyonlara erişiriz. Görevimizi yaptık, hava iyi, 'Evet'ler çok demeyin sanki 'Evet'lerin 1 oya ihtiyacı varmış gibi düşünerek bugünden itibaren tekrar sahada olalım, tekrar sokaklarda olalım, tekrar evlerde olalım." dedi.



"10 KAT BÜYÜMEMİZ LAZIM"



Dünyadaki bütün mazlum ve mağdurlara Türkiye'nin her zaman kapısını açtığını belirten Arslan, 3 milyon Suriyeli'ye de kapılarını açtıklarını, oğluyla Macaristan sınırını geçmeye çalışırken bir kadın kameramanın çelme takarak düşürdüğü Suriyeli Osama Abdul Mohsen'in durumunu hatırlattı. Bakan Arslan "Biz onların durumuna düşersek bırakın çelme takmayı gözümüzü oyarlar. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız da Başbakanımız da onların ekip arkadaşları da bunun bilincinde olarak diyorlar ki 'Geldiğimiz nokta bize yetmez. 3 kat büyümüşüz 14 yılda. Ama bize yetmez. 10 kat büyümemiz lazım. 10 kat büyümemiz lazım ki güçlü olalım. Çocuklarımız, torunlarımız güçlü Türkiye ile yarınlarımızı kendinden sonra gelecek nesillere emanet edebilsinler.' Güçlü olalım ki gözümüzü oymaya çalışanlar, bize çelme takmaya çalışanlar büyüyüp dünyada söz sahibi olmamızı istemeyenlere inat biz emin adımlarla sağlam adımlarla güçlü geleceğimize doğru hep beraber 100 sene önce istiklal mücadelesinde olduğu gibi 15 Temmuz'da nasıl millet olma şuuruyla indik bundan sonra da geleceğimize millet şuuruyla yürüyelim. O yürüyüşün adı bundan sonra 16 Nisan'daki anayasa değişikliği. Anayasa değişikliğiyle vesayet odaklarından kurtulacağız, bürokratik oligarşiden kurtulacağız, ayağımızdaki prangalardan kurtulacağız ve Allah'ın izni sizlerin destek ve duasıyla çok daha hızlı büyüyeceğiz, çok daha güçlü büyüyeceğiz. Hedef koyduk ülkemizi 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmaya" dedi.



"ÇOK GÜÇLÜ BİR 'EVET' ÇIKACAK"



Bakan Arslan "Allah'a şükür, 'Evet' çıkacağından yana hiçbir tereddüdümüz yok. Siz Kocaeli'desiniz, siz Çayırova'dasınız, siz bu bölgedesiniz. Biz görev gereği 81



ili geziyoruz. Hiç şüpheniz olmasın çok güçlü bir 'Evet' çıkacak. Ama benim gönlümden geçen, yurt dışına gittiğimde geçmişte 'Acaba yüzümüze bakarlar mı?'



diye düşünüyorduk. AK Parti ile Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle birlikte onun ekip arkadaşlarının gayretiyle birlikte dünyanın neresine gidersek gidelim ilgi



odağı oluyoruz" diye konuştu.



"ERDOĞAN VE ONUN EKİBİ NE ZAMAN YAPMAYACAĞI BİR İŞİN SÖZÜNÜ VERDİ?"



Ilgar Tüneli önemine değinen Bakan Arslan, "Temelini attık tam 400 milyon. Ne yazık ki muhalefet gitmiş, Ardahan'da, Kars'ta ve Iğdır'da şöyle geziyor; 'Bunlar sizi kandırıyorlar, bunlar göstermelik temel atıyorlar.' E be insafsızlar, Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibi ne zaman yapmayacağı bir işin sözünü verdi? Ne zaman bir söz verip de onun gereğini yerine getirmedi? Bizim bizden şüphemiz yok da ama onlar bizi 15 yıldır tanıyamamışlar ve kendileriyle karıştırıyorlar" dedi.



DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ



Konuşmanın ardından Kararım Evet Platformu tarafından düzenlenen şiir ve makale yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Bakan Arslan ve diğer protokol



üyelerince verildi. Bakan Arslan da ödül alanlara birer dizüstü bilgisayar hediye edeceğini bildirdi.