Kocaeli Babanın Çocuklarla Imtihanı

Babanın çocuklarla imtihanı



İZMİT'te bir alışveriş merkezinde bir babanın yere yatan çocuklarını kaldırma çabaları tebessümle izlenildi. Babanın yere yatan bir çocuğunu kaldırırken diğerinin yere yatması ve aralarında koşturması sosyal medyada paylaşıldı.



İzmit'te ailesiyle birlikte alışveriş merkezine giden Bahadır Ozan, eşi alışveriş yaparken iki kız çocuğu ile ilgilendi. Bu sırada çocuklar alışveriş merkezinin zemin katındaki meydanda koşuşturmaya başladı. Çocuklar yere yatınca Bahadır Ozan çocukları kaldırmaya başladı. Bahadır Ozan çocuklarının arasında koşuştururken, çocukların babalarının ayağa kaldırdıktan sonra yeniden yere yatmaları tebessümle izlenildi. Arkadaşları, Bahadır Ozan'ın çocuklarının arasında koşuştururken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.