Kocaeli Atık Tesisindeki Yangında 5 Işçi Kimyasal Maddeden Etkilendi

Atık tesisindeki yangında 5 işçi kimyasal maddeden etkilendi



KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde bir atık bertaraf ve geri kazanım tesisinde çıkan yangında 5 işçi kimyasal bir maddeden etkilendi. 5 işçi tedavi altına alındı.



Saat 17.30 sıralarında, Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bulunan Bumerang Atık Bertaraf ve Geri Kazanım tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 5 işçi bilinmeyen bir kimyasal maddeden etkilendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kimyasal madde nedeniyle itfaiyenin Kimyasal Olaylara Müdahele aracı ile gelen ekip de müdahalede bulundu. İtfaiye ve sağlık ekipleri özel kıyafet giyerek geri kazanım tesisi içerisine girerken, yangın söndürüldü. Gazdan etkilenen işçiler olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.