Kocaeli At Kestanesi Ile Bal Yiyen 7 Kişi Zehirlendi

At kestanesi ile bal yiyen 7 kişi zehirlendi



KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde pişirdikleri at kestanesi ile balı karıştırarak yiyen 4'ü çocuk 7 kişi zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 7 kişi tedavi altına alındı.



Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi Şevket Sokak'ta oturan ev sakinleri topladıkları at kestanesini pişirdikten sonra bal ile karıştırarak yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma yaşayan 7 kişi yakınları tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada ilk tedavileri yapılan 35 yaşındaki Elif Günaydın İzmit'te özel bir hastaneye, Fatma Seyitoğlu İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne, Hülya Akgüney, Bengisu Akgüney, 12 yaşındaki Buse Alçay, 3 yaşındaki Bahar Alçay ve 3 yaşındaki İkna Alçay ise İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.