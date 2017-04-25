Kocaeli Apartman Boşluğunda Mahsur Kalan Kedinin Tırmanması Için Kalaslar Birleştirildi

Izmit'te, iki apartman arasındaki boşlukta mahsur kalan kedi itfaiyecileri görünce ürkerek saklandı. İtfaiyeciler tüm çabalarına rağmen bulunduğu yerden çıkaramadıkları kedinin tırmanarak dışarı çıkması için birleştirdikleri kalasları apartman boşluğuna bıraktı.İzmit Kemalpaşa Mahallesi Kemal Öz Sokak'ta iki apartman arasındaki boşluğa düşen kedi mahsur kaldı. Kedinin sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Bir itfaiyeci halatla apartman boşluğuna indi. Bir insanın güçlükle ilerleyebildiği boşlukta itfaiyeci kedinin yanına doğru ilerledi. Ürken kedi saklandı. Kedinin saklandığı yerden çıkması için çıkması için su tutulurken, kedi tüm çabalara rağmen bulunduğu yerden çıkmadı. Bunun üzerine itfaiyeci yukarı çıktı. Kedinin tırmanarak dışarı çıkması için vidalarla birleştirilen kalaslar apartman boşluğuna bırakıldı.