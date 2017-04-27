Kocaeli Anahtardaki Metal Halka Parmağına Girdi

Anahtardaki metal halka parmağına girdi



KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde 51 yaşındaki Şengül Gökbayrak'ın parmağına anahtarda asılı olan metal halka saplandı. İtfaiye, Şengül Gökbayrak'ın parmağına saplanan halkayı çıkardı.



Olay akşam saatlerinde, Donanma Mahallesi Anafartalar Caddesi Erdem Apartmanı'nda meydana geldi. Şengül Gökbayrak mutfağın balkona açılan kapısını kapatırken sol elinin serçe parmağına anahtarda asılı olan metal halka saplandı. Şengül Gökbayrak acı içerisinde kıvranırken yakınları 112 Acil'den yardım istedi. İtfaiye ve 112 Acil ekipleri eve geldi. Bir itfaiyeci Şengül Gökbayrak'ın parmağına saplanan metal halkayı çıkarırken, Şengül Gökbayrak yaşadığı acı ile bağırdı. Şengül Gökbayrak tedavisi için Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.