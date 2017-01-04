Kocaeli - AK Parti Il Başkanlığı Önüne Bırakılan Poşet Fünye Ile Patlatıldı

Ak Parti İl Başkanlığı önüne bırakılan poşet fünye ile patlatıldı



AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı önüne bırakılan poşet korku yarattı. Bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı poşetin içerisinden kıyafetler çıktı.



Ak Parti Kocaeli İl Başkanlığı binasının önündeki yolun karşısında bir ağacın altına bırakılan poşeti gören vatandaşlar bomba olabileceğini düşünerek durumu polise bildirdi. Kısa bir süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Polis olay yerine bomba imha uzmanını çağırdı. Yol, ulaşıma kapatıldıktan sonra poşet fünye ile patlatıldı. Poşetin içerisinden kıyafetler çıktı. Poşetin, ağacın altında unutulduğu ihtimali üzerinde duruldu.