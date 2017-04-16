Kocaeli 73 Yaşındaki Engelli Oyunu Kullanamadı

Kocaeli'de halk oylamasına seçmenler ilgi gösterirken, yaşlı vatandaşlar yakınlarının yardımı ile okullara gelerek oylarını kullandı. Engelli ve yaşlılarına oy kullanmaları için görevliler yardımcı oldu.



Kocaeli'de halk oylamasında 1 milyon 301 bin 394 seçmen 3 bin 494 sandıkta oy kullanacak. Seçim güvenliğini sağlamak 2 bin 231 polis, 617 jandarma personeliyle birlikte 2 bin 848 güvenlik personeli seçimde görev aldı. Vatandaşlar halk oylamasına ilgi gösterirken, yaşlı vatandaşlar yakınlarının yardımı ile okullara gelerek oylarını kullandı. Bazı yerlerde kendileri okula gelen engelli vatandaşlar okulların üst katlarına çıkamayınca oylarını kullanamadan geri döndü. Kurumlardan yardım isteyen hasta ve engelli vatandaşlar ise hasta nakil ambulansları ile okullara getirilerek görevlilerin yardımcı olması sayesinde oylarını kullandı.



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın oy kullandığı Başiskele İlçesi Damlar İlkokulu'nun 3'üncü katında bulunan 1038 numaralı sandıkta oy kullanmak isteyen engelli 73 yaşındaki Burhan Topal bir yakını tarafından okul önüne kadar otomobille geldi. Burada görevliler sandığın başında oy kullanması gerektiğini söyleyince Burhan Topal oyunu kullanamadı. Burhan Topal, "Oy kullanmaya geldim, oyumu kullanamadım. 3'ncü katta oy kullanmam gerekiyordu. Çıkma imkanım yok, kim çıkartacak beni. Kaza nedeniyle omurilik zedelenmesi yaşadım felç oldum. Daha önceki yıllar oy kullanırken görevliler aşağıya iniyor ve oyumu kullanıyordum. Şimdi sandık başına istiyorlar. Oyumu kullanamadan evime gideceğim" dedi.



İzmit 50. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'na oy kullanmaya gelen 88 yaşında Davut Banabak ve eşi 81 yaşındaki Aynur Banabak çocuklarının yardımcı olması sayesinde oy kullanmaya getirildi. Güçlükle okul merdivenlerinden çıkan Banabak çifti okulun 1'inci katında oylarını kullandı. Hasta olan 70 yaşındaki Süleyman Koyuncu ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait hasta nakil ambulansı ile Gölcük Kocatepe Ortaokulu'na getirildi. Süleyman Koyuncu sedye ile okula taşınarak oyunu kullandı. Gölcük Huzurevi'nden getirilen yaşlılar da görevliler tarafından tekerlekli sandalyelere oturtularak sandık başlarına götürüldü.



Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Ayşe Güzeloğlu 50. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'na gelerek oylarını kullandı. Güzeloğlu millet iradesiyle belirlenen bir referandum yaşandığını söyleyerek, "Demokraside tek güç millettir. Demokrasinin şöleni olan sandıklarda yüce Türk milleti bugün özgür iradesiyle kararı verecektir. Ülkemiz için en iyisi budur. Ülkemizin aydınlık yarınlarına kalkınmış ve gelişmiş bir geleceğine inşallah bu referandum katkı verecektir" dedi.