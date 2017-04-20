Kocaeli 41 Ülkeden Gelen Çocuklar 23 Nisan'ı Kutladı
23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 41 ülkeden İzmit'e gelen çocuklar şarkılar söyleyerek yürüyüp gösterilerde bulundu.
23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 41 ülkeden İzmit'e gelen çocuklar şarkılar söyleyerek yürüyüp gösterilerde bulundu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen kutlamalara 41 ülkeden çocuklar katıldı. Geleneksel kıyafetleriyle kutlamalara katılan çocuklar, İzmit Saat Kulesi'nden kortej halinde şarkılar söyleyerek Yürüyüş Yolu güzergahından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne yürüdü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan çocuklar renkli görüntüler sergiledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Karaosmanoğlu çocuklarla selamlaşıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kosovalı çocukların belediye önünde gösteride bulunurken Türkçe ve İngilizce şarkı söyledi. Çocukların en değerli hediye olduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, çocukların 23 Nisan çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde güzel vakit geçirmelerini temenni etti.