Kocaeli 3 Gündür Çatıda Duran Martı Kurtarıldı

Izmit'te, 3 gündür bir evin çatısında bulunan martının uçamadığını gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yanına yaklaştığı sırada ürkerek çatıdan düşen martı vatandaşlar tarafından yakalandı. Martı tedavisi için hayvan bakımevine götürüldü.



İzmit Cedit Mahallesi'nde İsmail Kaymaz'a ait tek katlı evin çatısında 3 gündür bulunan martının uçamadığını fark eden mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi itfaiye merdiveni ile çatıya yaklaşarak kepçe file ile martıyı almaya çalışırken, ürken hayvan çatıdan aşağı düştü. Aşağıda bulunan vatandaşlar martıyı yakaladı. Kutuya konulan martı İzmit Belediyesi Zabıta ekiplerine teslim edildi. Vücudunda herhangi bir yarası olmayan, uçamadığı görülen martı tedavisi için hayvan bakımevine götürüldü.



Mahalle sakinlerinden Orhan Cavlak çatıda martıyı görünce itfaiyeyi aradıklarını belirterek, "Martının 3 gündür çatıdan ayrılmadığını görünce kanadının kırık olduğunu fark ettik. Aç susuz çatıda kaldığını düşünerek itfaiyeyi aradık. Martı korkup caddeye düştü. Sonra yakalayıp zabıtaya verdik" dedi.