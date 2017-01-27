Kocaeli - 13 Katlı Binada Yangın Korkuttu

13 katlı binada yangın korkuttu



KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde 13 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Yangın saat 21.45 sıralarında, Darıca Bayramoğlu Mahallesi Kastelli Sitesi'nde 13 katlı apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada yaşayanlar dışarı çıkarken, itfaiyeden yardım istenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye merdivenleriyle binaya yanaşan itfaiyeciler yangına kontrol altına almayı başardı. Kısa bir süre sonra yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.