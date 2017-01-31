Kocaağa'dan Hentbol Federasyonu'na Tepki

Yalova Belediyespor Kulübü Başkanı Resul Kocaağa, Türkiye Hentbol Federasyonu'nun aldığı karar doğrultusunda Hentbol Erkekler 2. Ligi'nden küme düşürülmelerine tepki gösterdi.



Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan 3 yıldır harcırah alamadıklarını söyleyen Resul Kocaağa, "3 yıldır Hentbol 2. Ligi'nde başarıyla mücadele ediyorduk. Bu sezon hedefimiz olan şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerledik. İlk yarıyı 6 galibiyet ve 1 yenilgi ile tamamladık. Ancak sezon başında statü de olmayan ve 20 Ocak 2017'de yenilenen statü yüzünden ligden düşürüldük. Statü 20 Ocak 2017'de değiştirildi. Küçükler ligi ise 23 Ocak 2017'de oynatıldı. Biz de Yalova Gençlikspor ile birlikte katılmadığımız için ligden düşürüldük. Türkiye Hentbol Federasyonu takımlara destek olacağına köstek oluyor. Biz üç yıldır harcırahımızı alamıyoruz. Hiçbir destek göremiyoruz. Takımımızın yaş ortalaması çok genç, hocamız ise milli takımda görev yapıyor. Alınan bu karardan dolayı Türkiye Hentbol Federasyonu'nu kınıyorum" diye konuştu. - YALOVA