Koca: "Siber Zorbalık, Zorbalığın Yeni Bir Biçimidir"

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, yeni bir zorbalık şeklinin ortaya çıktığını belirterek, "Siber zorbalık ortaya çıkmıştır. Siber zorbalık, zorbalığın yeni bir biçimidir. Okullarda çocuklara ve gençlere bilgisayar, internet ve diğer elektronik iletişim araçlarının güvenilir ve sorumlu bir şekilde kullanılması öğretilmeli, gerekli hallerde şikayet için başvurabilecekleri adres ve kaynaklar gösterilmelidir" dedi.



İnternet Haftası kapsamında, internet ve sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri ve barındırdığı riskler hakkında Mersin ilindeki tüm resmi ve özel okullarda öğrenim gören öğrenci, öğretmen ve velilere 'Sanal Alemde Gerçek Güvenlik Projesi' tanıtıldı. Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Emre Duru ve öğrenciler katıldı.Programda konuşan Müdür Koca, okul yaşlarındaki pek çok çocuğun geleneksel zorbalığın acımasızlığı ile karşılaşmakta olduğunu vurgulayarak, "Gençlerin teknolojiyi yoğun olarak kullanmaları sonucunda fizikselden sanala transfer olan yeni bir zorbalık şekli siber zorbalık ortaya çıkmıştır. Siber zorbalık, zorbalığın yeni bir biçimidir. Siber zorbalık bazen de çocuklar okulda iken cep telefonları veya okulun internet sistemi aracılığı ile yapılmaktadır. Öğrenciler sitelere girebilmek için filtreleri ortadan kaldırıp zararlı materyalleri birbirine yönlendirebilmektedirler. Böylece siber zorbalık okulda başlayıp evi de içine alan geniş ve zararlı bir eyleme dönüşmektedir. Okullarda çocuklara ve gençlere bilgisayar, internet ve diğer elektronik iletişim araçlarının güvenilir ve sorumlu bir şekilde kullanılması öğretilmeli, gerekli hallerde şikayet için başvurabilecekleri adres ve kaynaklar gösterilmelidir" diye konuştu. - MERSİN